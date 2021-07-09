Оккупанты на Донбассе удерживают в секретных тюрьмах более 3500 украинцев, - Джеппар

По данным Генеральной прокуратуры, в оккупированных Донецке и Луганске насчитывается более 160 незаконных тюрем, в которых незаконно содержатся более 3500 граждан Украины.

Об этом в Facebook сообщила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар.

"К сожалению, РФ уже восьмой год подряд ежедневно осуществляет преступления против граждан Украины - прибегая к пыткам и психологическому давлению на незаконно задержанных как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ . По данным Генеральной прокуратуры, в оккупированных Донецке и Луганске более 160 подобных незаконных объектов и более 3500 граждан Украины, которые незаконно удерживаются в них", - сообщила Джеппар.

Она отметила, что Украина должна способствовать закрытию всех секретных тюрем на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, созданных РоSSийской Федерацией.

Украина должна также требовать от РФ беспрепятственного доступа региональных и международных правозащитных организаций ко всем местам лишения свободы и обеспечения полноценного конфиденциального общения со всеми задержанными на временно оккупированных территориях.

Со своей стороны, Украина будет принимать все необходимые меры для привлечения к ответственности всех виновных в этих грубых нарушениях прав человека, особенно тех, что совершают военные преступления, отметила Джеппар.