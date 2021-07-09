Нардеп Юрченко попал в ДТП во Львове

Депутат будто бы пытался скрыться с места ДТП.

Нардеп Юрченко попал в ДТП во Львове

Народный депутат Александр Юрченко попал в аварию во Львове. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечает издание, нардеп выезжал на "Мустанге" задним ходом с платной парковки в центре города и ударил автомобиль, стоявший в пробке.

После этого депутат вроде бы пытался скрыться с места ДТП, но не смог, потому что дорога была заблокирована машинами. Второй участник аварии начал снимать Юрченко, после чего тот бросился на него с кулаками и вырвал телефон.

По информации журналистов, сотрудники патрульной полиции, прибывшие на место ДТП, заподозрили, что Юрченко находился в состоянии наркотического опьянения, после чего повезли нардепа на осмотр.

"Результат теста это подтвердил", - говорится в сообщении. Юрченко отказался от комментариев журналистам. Информацию о том, что Юрченко был в состоянии наркотического опьянения, в Facebook обнародовал также нардеп Гео Лерос.

Напомним, в конце сентября Юрченко вышел из СИЗО под залог. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательстве к предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, Юрченко завуалировано требовал передать через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа нардепов-членов комитета.

15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривень. Он внес залог и вышел из СИЗО уже на следующий день.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение и ходатайство об аресте Юрченко. В Раде официально объявили об исключении его из фракции "Слуга народа".

В Офисе президента сообщили, что народный депутат "Слуги народа" Александр Юрченко, подозреваемый в причастности к вымогательству взятки, "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады".

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