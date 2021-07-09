Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси
На принятие соответствующего решения отводится 1 месяц.
Кабинет министров Украины предлагает внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций сроком на три года к топ-чиновникам Беларуси.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 7 июля №749-р.
Санкционный список предлагается дополнить высшими должностными лицами Беларуси, среди них:
- Александр Лукашенко;
- Виктор Лукашенко - старший сын Александра Лукашенко, советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;
- Игорь Сергиенко - глава администрации Лукашенко;
- Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь Александра Лукашенко;
- члены ЦИК, ее руководитель и заместители;
- глава КГБ Беларуси, его заместитель и бывший председатель организации;
- глава следственного комитета и его заместители;
- министр и экс-министр внутренних дел Беларуси, их заместители;
- командир спецназа Беларуси.
Такое решение предлагается принять в связи с решениями Совета ЕС 2020/1388 от 2 октября 2020 года и 2020/1650 от 6 ноября 2020-го о введении ограничительных мер к физическим лицам, причастным к фальсификациям результатов президентских выборов в Беларуси.
На принятие соответствующего решения отводится 1 месяц.
Напомним, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин еще в конце мая говорил, что дипломаты подготовили пакет санкций против белорусского режима Александра Лукашенко.