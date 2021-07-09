Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси

Кабинет министров Украины предлагает внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций сроком на три года к топ-чиновникам Беларуси.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 7 июля №749-р.

Санкционный список предлагается дополнить высшими должностными лицами Беларуси, среди них:

Александр Лукашенко;

Виктор Лукашенко - старший сын Александра Лукашенко, советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;

Игорь Сергиенко - глава администрации Лукашенко;

Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь Александра Лукашенко;

члены ЦИК, ее руководитель и заместители;

глава КГБ Беларуси, его заместитель и бывший председатель организации;

глава следственного комитета и его заместители;

министр и экс-министр внутренних дел Беларуси, их заместители;

командир спецназа Беларуси.

Такое решение предлагается принять в связи с решениями Совета ЕС 2020/1388 от 2 октября 2020 года и 2020/1650 от 6 ноября 2020-го о введении ограничительных мер к физическим лицам, причастным к фальсификациям результатов президентских выборов в Беларуси.

На принятие соответствующего решения отводится 1 месяц.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин еще в конце мая говорил, что дипломаты подготовили пакет санкций против белорусского режима Александра Лукашенко.