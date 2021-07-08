Оккупанты в Крыму провели обыск у родителей советницы главы украинской делегации в ТКГ

Силовики задержали ее мать и сына, впоследствии всех отпустили.

Оккупанты в Крыму провели обыск у родителей советницы главы украинской делегации в ТКГ
Гайде Різаєва
Фото: Інна Аннітова

Федеральная служба безопасности РФ в оккупированном Крыму провела обыск в доме, в котором живут родители советницы главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаевой.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Позвонила мама. Сейчас в доме моих родителей, в Крыму (Симферополь), Следственный комитет ФСБ Крыма проводит обыск. Маму увезли на допрос по факту нарушения против меня уголовного дела за участие в батальоне им. Номана Челебиджихана в 2015 году. Давно ждала этого подлого удара. Но, пожалуй ни человечность, ни гуманность, ни порядочность роSSийским оккупантам, которые украли у меня дом, не присущи", - сообщила Гайде Ризаева.

Впоследствии она добавила, что оккупанты задержали также ее сына. Позже она уточнила, что всех ее родственников отпустили, пока они находятся дома.

Напомним, в прошлом месяце РоSSийская Федеральная служба безопасности задержала жителя оккупированного Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Жена арестованного в Крыму журналиста Есипенко устроила одиночный пикет под Офисом ЗеленскогоЖена арестованного в Крыму журналиста Есипенко устроила одиночный пикет под Офисом Зеленского
Правительство согласовало освобождение главы Ивано-Франковской ОГА и заслушало кандидатку на эту должностьПравительство согласовало освобождение главы Ивано-Франковской ОГА и заслушало кандидатку на эту должность
В Польше задержали украинку, которая фигурирует в деле экс-главы "Укравтодора" НовакаВ Польше задержали украинку, которая фигурирует в деле экс-главы "Укравтодора" Новака
Кабмин определил победителя конкурса на должность заместителя главы "Укравтодора"Кабмин определил победителя конкурса на должность заместителя главы "Укравтодора"
МИД отреагировал на принятие ПА ОБСЕ резолюции по Крыму и ДонбассуМИД отреагировал на принятие ПА ОБСЕ резолюции по Крыму и Донбассу
Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и ДонбассуПарламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу
На Донбассе оккупанты 9 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный погибНа Донбассе оккупанты 9 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб
РоSSийские оккупанты обстреляли позиции ОС из минометов, гранатометов и пулеметовРоSSийские оккупанты обстреляли позиции ОС из минометов, гранатометов и пулеметов
Последние новости
Подгружаем последние новости