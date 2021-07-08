Оккупанты в Крыму провели обыск у родителей советницы главы украинской делегации в ТКГ

Силовики задержали ее мать и сына, впоследствии всех отпустили.

Федеральная служба безопасности РФ в оккупированном Крыму провела обыск в доме, в котором живут родители советницы главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаевой.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Позвонила мама. Сейчас в доме моих родителей, в Крыму (Симферополь), Следственный комитет ФСБ Крыма проводит обыск. Маму увезли на допрос по факту нарушения против меня уголовного дела за участие в батальоне им. Номана Челебиджихана в 2015 году. Давно ждала этого подлого удара. Но, пожалуй ни человечность, ни гуманность, ни порядочность роSSийским оккупантам, которые украли у меня дом, не присущи", - сообщила Гайде Ризаева.

Впоследствии она добавила, что оккупанты задержали также ее сына. Позже она уточнила, что всех ее родственников отпустили, пока они находятся дома.

Напомним, в прошлом месяце РоSSийская Федеральная служба безопасности задержала жителя оккупированного Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу Украины.