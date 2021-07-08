Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ - "Интерфакс-Украина"

"Не сразу, ей необходимо некоторое время отдохнуть".

Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ - "Интерфакс-Украина"
Юлия Мендель
Фото: Скриншот видео

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по коммуникациям с иностранными СМИ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в ОП.

"Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника Андрея Ермака и станет отвечать за коммуникации с иностранными СМИ. Не сразу, ей необходимо некоторое время отдохнуть. Ориентировочно через месяц", - рассказал источник.

Собеседник также отметил, что увольнение Мендель с должности пресс-секретаря президента "было связано исключительно с очень большой нагрузкой в ее работе".

Напомним, в конце апреля стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение. Позже сообщалось, что она уходит с поста спикера, однако останется работать в Офисе президента советником. 15 марта Мендель анонсировала авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Однако уже 19 марта она сообщила, что не будет вести программу "Взгляд с Банковой" на постоянной основе, выпуск с ее участием был пилотным, а в дальнейшем к участию в шоу будут привлекать других представителей власти.

1 июля Мендель заявила, что написала книгу о политике и "самоидентификации украинцев".

Юлию Мендель выбрали пресс-секретарем Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничала с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Блок рекламы


Похожие новости
Мендель зачитала отрывок из своей книги: "Рожденная в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным ..."Мендель зачитала отрывок из своей книги: "Рожденная в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным ..."
Мендель заявила, что написала книгу о политике и "самоидентификации украинцев"Мендель заявила, что написала книгу о политике и "самоидентификации украинцев"
В офисе президента рассказали, кто станет пресс-секретарем ЗеленскогоВ офисе президента рассказали, кто станет пресс-секретарем Зеленского
Впервые за 60 лет в США мэром большого города станет социалисткаВпервые за 60 лет в США мэром большого города станет социалистка
Бывший нардеп от "Батькивщины" Рябчин стал советником Витренко в "Нафтогазе"Бывший нардеп от "Батькивщины" Рябчин стал советником Витренко в "Нафтогазе"
Мустафа Найем после увольнения из "Укроборонпрома" стал советником министра инфраструктурыМустафа Найем после увольнения из "Укроборонпрома" стал советником министра инфраструктуры
Экс-заместитель главы "Укрнафты" Маврикий Калугин стал советником ВитренкоЭкс-заместитель главы "Укрнафты" Маврикий Калугин стал советником Витренко
Джулиани давил на Ермака, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании против Байдена, - CNNДжулиани давил на Ермака, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании против Байдена, - CNN
Заместитель министра Халимон: после оптимизации из 111 госпредприятий Минобороны останется 42Заместитель министра Халимон: после оптимизации из 111 госпредприятий Минобороны останется 42
В МИД прокомментировали информацию о "подготовке визита Ермака и Резникова" в СШАВ МИД прокомментировали информацию о "подготовке визита Ермака и Резникова" в США
Последние новости
Подгружаем последние новости