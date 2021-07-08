Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ - "Интерфакс-Украина"

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по коммуникациям с иностранными СМИ .

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в ОП.

"Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника Андрея Ермака и станет отвечать за коммуникации с иностранными СМИ . Не сразу, ей необходимо некоторое время отдохнуть. Ориентировочно через месяц", - рассказал источник.

Собеседник также отметил, что увольнение Мендель с должности пресс-секретаря президента "было связано исключительно с очень большой нагрузкой в ее работе".

Напомним, в конце апреля стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение. Позже сообщалось, что она уходит с поста спикера, однако останется работать в Офисе президента советником. 15 марта Мендель анонсировала авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Однако уже 19 марта она сообщила, что не будет вести программу "Взгляд с Банковой" на постоянной основе, выпуск с ее участием был пилотным, а в дальнейшем к участию в шоу будут привлекать других представителей власти.

1 июля Мендель заявила, что написала книгу о политике и "самоидентификации украинцев".

Юлию Мендель выбрали пресс-секретарем Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничала с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.