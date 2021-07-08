Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции

Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

Президент Владимир Зеленский присвоил специальное звание генерала полиции третьего ранга четырем полковникам Национальной полиции Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно документу, специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено: заместителю главы Нацполиции Василию Тетере, начальнику Департамента стратегических расследований (межрегиональный территориальный орган) НП Руслану Марчуку, начальнику ГУ НП в Киевской области Андрею Небытову и полковнику полиции ГУ НП во Львовской области Александру Шляховскому.

Напомним, ранее Зеленский присвоил воинские звания по случаю Дня защитника Украины.