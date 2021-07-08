Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Военный ВСУ получили ранения.

Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

С начала суток зафиксировано шесть обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате получил ранение военный ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки роSSийские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра.

В направлении населенного пункта Пески роSSийские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

В ответ на обстрелы вооруженных формирований украинские защитники открывали огонь.

Напомним, в ОБСЕ сегодня заявили о росте числа нарушений "режима тишины" на Донбассе. Вчера состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу. Как сообщили в украинской делегации, все предложения и инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе "не встречают должной реакции роSSийской стороны".

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