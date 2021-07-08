СБУ задержала фальшивомонетчика-россиянина, находящегося в санкционных списках СНБО

В преступную группировку также входили другие граждане РФ и Украины.

СБУ задержала фальшивомонетчика-россиянина, находящегося в санкционных списках СНБО
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом поддельных денег. Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что организатор схемы - гражданин РФ, фигурирующий в санкционных списках СНБО и считающийся "криминальным авторитетом". Также в преступную группировку входили другие граждане РФ и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости.

Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки.

По месту жительства, регистрации и в личных автомобилях фигурантов проведены обыски.

Фото: ssu.gov.ua

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса.

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.

Напомним, в марте в Николаеве задержали банду, якоторая ежемесячно сбывала по 100 тыс. фальшивых долларов.

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