Кулеба: "Если РоSSия является причиной невступления Украины в НАТО, не говорите нам, что это - из-за нехватки реформ"

Украина сделала достаточно, чтобы заслужить следующий шаг на пути к евроатлантической интеграции, и хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она сможет стать членом НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"РоSSия - это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что РоSSия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и при выключенных микрофонах, что это - не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать РоSSию". Так работает политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все - реалисты, и если РоSSия является причиной, не говорите нам, что это из-за нехватки реформ", - сказал Кулеба во время интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе.

Он отметил, что Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности, а также привержена тому, чтобы делать больше реформ и полностью соответствовать стандартам НАТО.

"Мы готовы продолжить и мы продолжим, не только из-за НАТО, но и из-за личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа на вопрос: "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО - это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить четкие подтверждения, когда и как Украина будет в ЕС и НАТО.

Депутат Национального собрания Франции, один из ближайших соратников президента Эммануэля Макрона Пьер Персон в интервью LB.ua заявил, что Украине осталось недолго ждать получения ПДЧ в НАТО.

14 июня члены НАТО на саммите подтвердили приверженность решению 2008 года об возможности принять Украину в альянс через План действий по членству. Министр иностранных дел Кулеба выразил надежду на то, что НАТО предоставит Украине ПДЧ в 2022 году. Вместе с тем президент РоSSии Владимир Путин выступил против расширения Альянса путем присоединения Украины. Возможное вступление Украины в НАТО он расценивает как "красную линию" для РоSSии.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. С 2017 года Украина снова начала говорить о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 тогдашний президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.