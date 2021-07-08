Кузин: четвертая волна ковида не будет катастрофической и должна стать последней

Минздрав надеется, что вакцинация победит ковид.

Кузин: четвертая волна ковида не будет катастрофической и должна стать последней
Фото: uacrisis.org

Министерство здравоохранения не думает, что четвертая волна коронавирусной болезни будет катастрофической. Благодаря тому, что часть людей уже переболела и имеет иммунитет, а часть была или еще будет вакцинирована, следующая вспышка должна быть ниже, чем предыдущие.

Об этом в эфире "Украинского радио" сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

"По поводу прогнозов: мы действительно считаем, что осенью мы будем иметь вспышку заболевания. Не могу сказать, что она будет очень большой. Мы не ожидаем, что она будет катастрофической. Это будет четвертая волна, и она должна быть ниже, чем предыдущие, за счет того, что мы сможем достичь адекватных уровней иммунизации населения и мы уже точно знаем, что у нас есть сформированная часть населения, которая уже переболела", - сказал он.

Кузин подчеркнул, что четвертая волна, скорее всего, будет последней.

"10 млн - это та цифра, которая поможет нам в более легкой форме перенести последнюю четвертую волну коронавируса. Я уверен, что это должно быть именно последней волной. Сейчас одну дозу прививок в Украине получили 2 миллиона 136 тысяч человек и 956 тысяч получили полный курс. Сейчас установлены четкие индикаторы для каждой области и мы видим, где эффективно используют свой ресурс, а где только начинают. Мы сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы эти 10 млн стали реальностью", - сказал он.

При этом Кузин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса не будет обязательной.

Напомним, что в другом интервью Кузин сказал, что для преодоления коронавирусной инфекции человечеству понадобится еще полтора года минимум.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Блок рекламы


Похожие новости
Любченко: правительство очень надеется на транш МВФ, но без него потрясений не будетЛюбченко: правительство очень надеется на транш МВФ, но без него потрясений не будет
Новым поверенным в делах США в Украине может стать Джордж Кент, - СМИНовым поверенным в делах США в Украине может стать Джордж Кент, - СМИ
Порошенко примет участие в заседании ВСК, если в предмет ее деятельности будет включено дело "вагнеровцев"Порошенко примет участие в заседании ВСК, если в предмет ее деятельности будет включено дело "вагнеровцев"
Франция надеется, что РоSSия не будет вмешиваться в президентские выборы, - соратники МакронаФранция надеется, что РоSSия не будет вмешиваться в президентские выборы, - соратники Макрона
Соратник Макрона рассказал, на чем Франция будет настаивать во время переговоров с РФ по ДонбассуСоратник Макрона рассказал, на чем Франция будет настаивать во время переговоров с РФ по Донбассу
После вступления в ЕС Украина может стать частью коллективной безопасности Европы, - ПерсонПосле вступления в ЕС Украина может стать частью коллективной безопасности Европы, - Персон
Ляшко будет выбирать главу Национальной службы здоровья между Аристовым и Татьяной БойкоЛяшко будет выбирать главу Национальной службы здоровья между Аристовым и Татьяной Бойко
В Украине могут начать комбинировать вакцины от ковида различных производителей, - ЛяшкоВ Украине могут начать комбинировать вакцины от ковида различных производителей, - Ляшко
Тимошенко: закон о продаже земли нарушает минимум 22 статьи Конституции УкраиныТимошенко: закон о продаже земли нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины
Арахамия: "Проблем с принятием закона об олигархах в первом чтении не будет"Арахамия: "Проблем с принятием закона об олигархах в первом чтении не будет"
Последние новости
Подгружаем последние новости