Тимошенко призвала людей не продавать паи, а сдавать их в аренду

"Как только исчезнет фермерство и огородничество - цены пойдут вверх мгновенно, и мы не будем иметь органически чистой пищевой продукции", - отметила народный депутат.

Максимальная цена за гектар сельскохозяйственных земель в Украине составляет 36 тысяч гривен, тогда как в Германии гектар земли плохого качества стоит 70 тысяч евро. Об этом рассказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время встречи с фермерами Винницкой области на Празднике первого снопа в селе Садки. Она призвала людей не продавать свои паи.

«Сейчас цена на пай максимум 36 тысяч гривен за гектар. Продав его иностранным корпорациям и банкам, вас будут обманывать. Потому что в Германии гектар земли плохого качества стоит 70 тысяч евро. Готовится большая спекуляция - землю хотят купить за бесценок, а затем перепродать ее международным корпорациям за огромные деньги. Лучше оставить землю в своей собственности и сдавать ее в аренду, потому что цена аренды будет расти, а это - постоянный доход семьи. А еще очень важно понимать как только исчезнет фермерство и огородничество - цены пойдут вверх мгновенно, и мы не будем иметь органически чистой пищевой продукции», - предостерегла Юлия Тимошенко.

Она отметила, что "Батькивщина" открывает горячую линию по всей Украине и как «скорая помощь» будет реагировать на любые проявления нечестного обращения с владельцами паев.

«Нам обязательно нужно быть на связи. Если хоть что-то случится, мы всей командой будем здесь, с людьми - мы поднимем суды, советы, всех местных депутатов. И будем с этим бороться. Украинская земля - бесценна, и защитить ее может только сам народ», - считает политик.