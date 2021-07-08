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2021-07-08
Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС
Президент вернул его в парламент со своими предложениями.
Фото: 06237.com.ua
Президент Владимир Зеленский вернул в парламент со своими предложениями закон о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.
Информация об этом указанная в карточке законопроекту на сайте Рады.
Законопроект №3711-д - первый из так называемого пакета судебной реформы. Он был принят 29 июня 2021 после рассмотрения более 500 поправок к нему.
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Принятие документа именно в такой редакции поздравили послы стран G7, ведь в документе ключевая роль в назначении членов ВККС отводилась международным представителям, что, как ожидалось, поможет предотвратить коррупцию.