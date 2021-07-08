Более 50 человек подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасности

Заявки на конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности подали более 50 человек.

Об этом в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе сообщил первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже получена 51 заявка. Однако пока сложно назвать их точное количество, поскольку некоторые заявки могли подаваться по почте. Любченко уточнил, что в пятницу состоится заседание конкурсной комиссии, на котором эта информация станет более полной.

Он также воздержался от комментариев относительно конкретных кандидатов, которые уже публично заявили о подаче заявок.

Напомним, БЭБ должно заработать 25 сентября. Новый центральный орган исполнительной власти БЭБ будет заниматься противодействием экономическим преступлениям с помощью аналитической работы, а не на основе силовых полномочий, как нынешняя налоговая милиция.

Бюро экономической безопасности получит не только полномочия налоговой милиции, но и функции СБУ по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Ожидается, что это даст СБУ возможность сосредоточиться на задачах, связанных с безопасностью государства и контрразведывательной деятельностью.

Прием заявок на конкурс главы БЭБ завершился вечером 7 июля. О подаче заявок уже сообщили: экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, нынешний глава "Укринформа" Вадим Мельник и бывший и.о. главы "Укринформа" Сергей Солодченко.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не будет претендовать на эту должность.