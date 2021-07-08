Более 50 человек подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасности
БЭБ должно заработать 25 сентября.
Заявки на конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности подали более 50 человек.
Об этом в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе сообщил первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, уже получена 51 заявка. Однако пока сложно назвать их точное количество, поскольку некоторые заявки могли подаваться по почте. Любченко уточнил, что в пятницу состоится заседание конкурсной комиссии, на котором эта информация станет более полной.
Он также воздержался от комментариев относительно конкретных кандидатов, которые уже публично заявили о подаче заявок.
Напомним, БЭБ должно заработать 25 сентября. Новый центральный орган исполнительной власти БЭБ будет заниматься противодействием экономическим преступлениям с помощью аналитической работы, а не на основе силовых полномочий, как нынешняя налоговая милиция.
Бюро экономической безопасности получит не только полномочия налоговой милиции, но и функции СБУ по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Ожидается, что это даст СБУ возможность сосредоточиться на задачах, связанных с безопасностью государства и контрразведывательной деятельностью.
Прием заявок на конкурс главы БЭБ завершился вечером 7 июля. О подаче заявок уже сообщили: экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, нынешний глава "Укринформа" Вадим Мельник и бывший и.о. главы "Укринформа" Сергей Солодченко.
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не будет претендовать на эту должность.