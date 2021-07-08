Военный получил ранение на Донбассе

Военнослужащий получил ранение во время боевых действий на Донбассе в четверг, 8 июля, в результате обстрела со стороны оккупационных войск.

Об этом сообщается в фейсбуке оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Военного госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

Об обстреле сообщено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Напомним, что в ОБСЕ сегодня заявили о росте числа нарушений "режима тишины" на Донбассе.

Вчера состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу. Как сообщили в украинской делегации, все предложения и инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе “не встречают надлежащей реакции роSSийской стороны".