Военный получил ранение на Донбассе
Бойца госпитализировали, его состояние удовлетворительное.
Военнослужащий получил ранение во время боевых действий на Донбассе в четверг, 8 июля, в результате обстрела со стороны оккупационных войск.
Об этом сообщается в фейсбуке оперативно-тактической группировки "Восток".
"Вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.
Военного госпитализировали, его состояние удовлетворительное.
Об обстреле сообщено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Напомним, что в ОБСЕ сегодня заявили о росте числа нарушений "режима тишины" на Донбассе.
Вчера состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу. Как сообщили в украинской делегации, все предложения и инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе “не встречают надлежащей реакции роSSийской стороны".