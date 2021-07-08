Ткаченко призвал "удовлетворять жажду путешествий" поездками по Украине

Министр культуры предложил свой личный ТОП-6 для отдыха или культурного туризма.

Ткаченко призвал "удовлетворять жажду путешествий" поездками по Украине
Олександр Ткаченко
Фото: Макс Требухов

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил соотечественникам принять участие в программе Госагентства развития туризма "Путешествуй по Украине".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Жажду к путешествиям необходимо удовлетворять. Несмотря на карантин. Лучший выход в такой ситуации - это "Путешествуй по Украине". В нашей стране десятки направлений, которые можно выбрать для досуга с друзьями или семьей на выходные. Или же спланировать полноценный отпуск. Я бывал во многих регионах Украины, и каждый из них особенный", - написал он.

Ткаченко также предложил свой личный ТОП-6 для отдыха или культурного туризма.

Министр культуры привел примеры своих любимых мест отдыха: Переяслав, Полтава, Чернигов, Закарпатье, Черкасская область и Одесса.

Напомним, более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, а из тех, кто намерен отдыхать, 53% проведут отпуск в Украине.

Летом прошлого года 66% украинцев в отпуске не были и по состоянию на август не собирались. Среди тех, кто уже был в отпуске, 43% проводили его в своем населенном пункте и столько же - в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали за границу.

В начале апреля 2020 года полмиллиона киевлян взяли отпуск за свой счет в связи с карантином.

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