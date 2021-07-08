Корабль ВМС США направляется в Черное море

В международных водах Черного моря продолжаются военные учения Sea Breeze-2021.

Транспортно-десантный корабль Военно-морского флота США USNS Yuma направляется в Черное море.

Фото: #twitter#.com/USNavyEurope

Об этом Шестой флот ВМС США сообщил в Twitter.

"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит на север к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО. Сила для мира", - говорится в сообщении.

Корабль USNS Yuma - экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead с длиной корпуса 103 метра и шириной - 28,5 метра. Может взять на борт 300 морских пехотинцев и 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье.

Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил способны разогнать корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение - 2400 тонн. На борту корабля есть вертолетная площадка.

Напомним, с 28 июня по 10 июля в Украине проходят международные военные учения Sea Breeze-2021. В маневрах, в частности, принимают участие корабли Шестого флота ВМС США, штаб-квартира которого расположена в итальянском Неаполе.

В этом году учения - самые масштабные с 1997 года. Их участниками являются военные из 32 стран с шести континентов.

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