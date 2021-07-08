ГБР призвал граждан сообщать о возможной коррупции должностных лиц

Бюро активизирует проверку необоснованных активов у чиновников.

ГБР призвал граждан сообщать о возможной коррупции должностных лиц
Фото: РБК

Государственное бюро расследований призвало граждан сообщать информацию о незаконно полученном имуществе или о том, что стоимость приобретенного чиновником имущества явно занижена. Эту информацию работники Бюро могут использовать для выявления необоснованных активов и сбора необходимых доказательств.

Как информирует пресс-служба ГБР, на сайте создана специальная форма для обращений. Ее можно заполнить анонимно.

В качестве примера в ГБР привели информацию о наличии у народного депутата Украины активов, неподтвержденных официальными доходами. В 2020 году он приобрел квартиру в Киеве стоимостью 7,6 млн грн, а за 2019 год он задекларировал лишь 4 тыс. долларов США и в 2020 году получил доход в размере 4,8 млн грн, не указав других источников доходов и финансовых обязательств. Таким образом, разница между декларируемыми доходами и ценой квартиры превысила 2,7 млн грн. Соответствующие материалы переданы специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Таких случаев, к сожалению, много, поэтому ждем вашей помощи", - говорится в сообщении.

Сообщать о таких нарушениях в ГБР просят или через электронную форму на официальном сайте ведомства, или по телефону, электронной или обычной почтой, во время личного приема в приемной центрального аппарата ГБР или оставив там сообщение в специальной урне для корреспонденции.

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