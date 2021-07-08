Посольства США и военные базы в Сирии и Ираке атаковали ракетами и беспилотниками

Ранены двое американских военных.

Посольства США и военные базы в Сирии и Ираке атаковали ракетами и беспилотниками
Посольство США в Багдаді
Фото: MIGNews

На американских дипломатов и военных в Сирии и Ираке осуществили три нападения ракетами и беспилотниками за последние сутки. По крайней мере 14 ракет попали в иракскую авиабазу, на которой размещены силы США. Ранены двое военных, пишет Reuters.

Они получили легкие повреждения в результате обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака. Ракеты упали на базу и ее периметр, сообщил полковник армии США Уэйн Маротта.

Анонимные источники среди чиновников Штатов сообщили, что оба раненых - граждане США. У одного диагностировали сотрясение мозга, у второго - легкие порезы.

Кроме того, утром четверга две ракеты выпустили по посольству США в зеленой зоне Багдада. Одну ракету, по данным источников, перехватила противоракетная система безопасности. Вторая упала неподалеку от периметра зоны.

В Сирии беспилотники атаковали нефтяное месторождение, но никаких повреждений нанесено не было. Пентагон сообщил, что на востоке Сирии был сбит беспилотник, ни один ввоеннослужащий не пострадал.

Источники среди иракских военных рассказали, что во время нападений в среду использовалась ракетная установка, установленная на задней части грузовика. Ее обнаружили вблизи сельскохозяйственного угодья.

Во вторник беспилотник атаковал аэропорт Эрбиля на севере Ирака, где расположена американская база. В понедельник три ракеты упали в Айн аль-Асаде, повреждений не было.

Ранее Иран отрицал свою причастность к атакам.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападения, однако аналитики считают, что к этому причастны поддерживаемые Ираном повстанцы. Ранее они обещали отомстить за гибель четырех своих членов после ударов США по иракско-сирийской границе.

Эскалация отношений между США и Ираном происходит на фоне ядерных переговоров. Штаты и другие ядерные государства призывают Иран вернуться к соглашению, которое устанавливает ограничения на обогащение урана на уровне 3,67% в обмен на снятие санкций. Иран же хочет сначала снятия санкций. В стране заявили, что собираются обогащать уран на более высоком уровне, до 20%, а затем и до 60%. Например, для ядерного оружия нужно обогащение в 90%.

Напомним, Вооруженные силы США вечером 27 июня нанесли оборонительные высокоточные авиаудары по объектам военизированных группировок, которые поддерживает Иран, в районе границы Ирака и Сирии. Эти объекты используются повстанцами, которые с помощью БПЛА атакуют американский персонал и объекты в Ираке.

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