Комитет Рады предлагает ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья

В редакции закона к первому чтению предусматривается, что незаконное выселение карается штрафом.

Комитет Рады предлагает ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья
Фото: Анна Стешенко

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья и принять во втором чтении законопроект №4333 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконное выселение из жилья".

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно закону, незаконное выселение и вселение в Уголовном кодексе выделили в качестве квалифицированного и особо квалифицированного составов нарушения неприкосновенности жилища.

При подготовке законопроекта ко второму чтению члены комитета учли предложения по уменьшению предела штрафа, а также системно согласовали размеры санкций за нарушение неприкосновенности жилища.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона во втором чтении и в целом", - говорится в сообщении.

В редакции закона к первому чтению предусмотрено, что незаконное выселение наказывается штрафом от 10 тыс. до 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (170 тыс. - 255 тыс. гривен) или лишением свободы на срок от трех до шести лет. Если выселение совершили по предварительному сговору группой лиц или должностное лицо, или с применением насилия, или с угрозой его применения, за это предусматривался штраф от 255 тыс. до 425 тыс. гривен или лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Рада приняла этот закон в первом чтении в начале февраля.

Напомним, в июне бывшие и нынешние жители государственных дач в Конча-Заспе начали судиться из-за выселения.

В 2019 году в Киеве должник стрелял в сотрудников банка, которые пришли к нему в квартиру из-за невыплаты кредита.

7 апреля этого года президент Зеленский подписал "коллекторский" закон, запрещающий шантажировать должников.

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