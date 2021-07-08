Ермак позвонил Государственному секретарю Святого Престола

Собеседники уделили особое внимание вопросу мира на Донбассе.

Ермак позвонил Государственному секретарю Святого Престола
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Собеседники констатировали важность телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Его Святейшеством Папой Франциском 30 июня, который состоялся в особое время - в 20-ю годовщину визита Святого Папы Иоанна Павла II в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросу мира на Донбассе.

"Участие Святого Престола как морального авторитета в привнесении мира на Донбасс является важным", - отметил Ермак.

Он поблагодарил за молитвы о восстановлении мира в Украине, и отметил, что это очень важно для украинцев.

Ермак также поднял вопрос беатификации митрополита Шептицкого.

Руководитель ОП передал от имени президента Владимира Зеленского пожелание скорейшего послеоперационного выздоровления и хорошего самочувствия Его Святейшеству Папе Франциску.

Напомним, 30 июня Зеленский позвонил Папе Римскому и поздравил понтифика с днем Святых Апостолов Петра и Павла. Президент Украины отметил, что Украина рассчитывает на взаимодействие со Святым Престолом в привнесении мира на Донбасс.

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