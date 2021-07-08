Кабмин уволил начальника Чернобыльской зоны

По данным СМИ, Костюк подал в отставку из-за давления.

Кабмин уволил начальника Чернобыльской зоны
Сергій Костюк
Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Кабинет Министров 7 июля уволил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС Сергея Костюка по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Сегодня экс-начальник Чернобыльской зоны прокомментировал свое увольнение.

"Вы знаете, что я имею опыт в решении комплексных задач в отношении Чернобыльской зоны, который использовал последние 6 месяцев на высшем посту главы центрального органа исполнительной власти - ГАЗО", - написал он в обращении, которое опубликовано на странице агентства в фейсбуке.

Костюк перечислил достижения команды под его руководством, а также назвал самые актуальные вопросы, которые еще требуют решения.

"Мы должны продолжать идти по пути побед, и решать также и эти сложные задачи вместе ... Оставляю место с тяжелыми мыслями о ближайшем будущем этой сложной части Украины, о том, что мы не должны допустить новых катастроф, делать все необходимое и достаточное для предотвращения угроз, обеспечения безопасности и развития Чернобыльской зоны", - подытожил он.

По информации ZN.UA, Костюк подал в отставку из-за разностороннего давления.

Как отмечает издание, и.о. главы правительство назначило не кого-то из заместителей руководителя агентства, а начальника отдела капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельными отношениями Госагентства Евгения Крамаренко.

"Видно, так удобнее. Дело в том, что до 2023 года в зоне отчуждения должны были построить хранилище для отработанного топлива украинских АЭС. До 2023 года оно по контракту хранится в РФ. Через 2 года его привезут к нам. Сроки сильно давят. Но конкурс никак не состоится. Бюджет проекта 4 миллиарда гривен. Много желающих на пирог", - пишет ZN.UA.

В то же время в комментарии изданию Сергей Костюк заявил о своей категоричной позиции способствовать развитию зоны отчуждения, действуя исключительно в рамках действующего законодательства.

Костюк проработал на этой должности полгода - он был назначен 24 февраля.

В 2018-2019 годах Костюк возглавлял государственное специализированное предприятие "Чернобыльский спецкомбинат", в 2019-2020 годах - государственное специализированное предприятие "Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

В 2014 году Костюк несколько месяцев был главой правления "Укргаздобычи", успев попасть в коррупционный скандал. В декабре 2014 года его задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах частной сети АЗС, в результате чего "Укргаздобыча" якобы недополучила как минимум 16,76 млн грн дохода.

Позже Костюк и его заместитель Вадим Шленчак были оправданы в судах всех трех инстанций.

ГАЗО - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную политику в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и создании эффективной системы управления обращения с радиоактивными отходами.

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