Посол Франции Этьен де Понсен и посол Германии Анка Фельдгузен в четверг, 8 июля, встретились с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, который в начале этой недели в одном из интервью назвал эти страны "морально ответственными" за роSSийскую оккупацию территории Украины.

Пресс-служба СНБО сообщила, что встреча состоялась по просьбе иностранных дипломатов.

"Во время встречи господин де Понсен и госпожа Фельдгузен отметили неизменность позиции их стран по поддержке Украины, в том числе в противодействии вооруженной внешней агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, что Данилов заявил, что агрессия РоSSии против Грузии и Украины стала возможной в связи с тем, что Германия и Франция в 2008 году заблокировали предоставление им плана действий по членству в НАТО.