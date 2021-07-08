Послы Франции и Германии встретились с Даниловым после его слов о моральной ответственности за роSSийскую оккупацию
Де Понсен и Фельдгузен подтвердили неизменность позиции относительно поддержки Украины.
Посол Франции Этьен де Понсен и посол Германии Анка Фельдгузен в четверг, 8 июля, встретились с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, который в начале этой недели в одном из интервью назвал эти страны "морально ответственными" за роSSийскую оккупацию территории Украины.
Пресс-служба СНБО сообщила, что встреча состоялась по просьбе иностранных дипломатов.
"Во время встречи господин де Понсен и госпожа Фельдгузен отметили неизменность позиции их стран по поддержке Украины, в том числе в противодействии вооруженной внешней агрессии", - говорится в сообщении.
Напомним, что Данилов заявил, что агрессия РоSSии против Грузии и Украины стала возможной в связи с тем, что Германия и Франция в 2008 году заблокировали предоставление им плана действий по членству в НАТО.
"Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от РоSSии. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", - сказал секретарь СНБО.