"Евросолидарность" возмущена размером залога для Павловского и Шандры

По мнению партии, такими делами власть деморализует и тех, кто сейчас работает на ключевых должностях в оборонном ведомстве, отмечают в политсиле.

"Евросолидарность" возмущена размером залога для Павловского и Шандры
Фото: eurosolidarity.org

Политическая партия "Европейская солидарность" считает суд над боевым генералом Игорем Павловским и над руководителем завода «Кузница на Рыбальском» Валерием Шандрой политически мотивированным преступлением власти.

"Это - кампания, в которой власть атакует тех, кто играл важную роль в обороне страны от роSSийской агрессии - будь то рядовой солдат или бывший Верховный Главнокомандующий. Эту кампанию Офис Зеленского начал еще в 2019 году, запретив армии освобождать родную землю и ища мира в глазах Путина", - говорится в официальном заявлении партии.

В "ЕС" напомнили, что генерал Павловский - один из ключевых командующих обороной Мариуполя в 2014 году, за что против него возбуждено несколько уголовных дел в РоSSии. За время работы Игоря Павловского заместителем министра обороны в 2015-2019 годах в Вооруженные Силы Украины поставили рекордное количество образцов вооружения и военной техники, которую успешно используют защитники на суше и в Военно-Морских Силах.

"Павловский далеко не единственный генерал, против которого по указаниям зеленой власти белыми нитками шьют уголовные дела, которые затем одно за другим рушатся еще до передачи в суд. К таковым относятся дела против генералов Марченко, Мельника, Шевчука, Назарова и других. Похоже, травить и наказывать тех, кто сопротивлялся Кремлю и его проекту Новороссия - осознанный курс Банковой. Возможно, таким образом Зеленский просто готовится к встрече с Путиным", - считают в "Европейской солидарности".

Преследованием бывших руководителей Министерства обороны власть деморализует и тех, кто сейчас работает на ключевых должностях в оборонном ведомстве, отмечают в политсиле.

"Показательно, что кампания против «Кузницы на Рыбальском», которая сыграла важную роль в укреплении Военно-Морских Сил Украины, развязана именно в момент активизации роSSийской военщины в акватории Черного и Азовского морей.

«Кузница» на момент начала войны оказалась единственным отечественным судостроительным предприятием, способным быстро наладить выпуск катеров - качественных, оборудованных оружием отечественного производства. К тому же, в разы более дешевых, чем любые зарубежные аналоги, которые можно купить сейчас, но которых в 2014-15 годах нам никто не собирался продавать. Для этого «Кузница», как хорошо известно, кроме государственных, привлекала собственные и кредитные ресурсы, и потратила на производство больше, чем получила финансирования.

Еще до войны предприятие изготовило корветы «Луцк» и «Тернополь». С 2014 года построило по заказу Министерства обороны 7 катеров, которые несут службу на Азове и Черном море. Остальные катера исключительно под политическим давлением не принимают на вооружение. Теперь власть, сознательно парализуя работу ведущего судостроительного предприятия, планирует закупить за рубежом катера, которые по цене в разы превышают стоимость отечественных. Отечественных, которые по боевым качествам не уступают, а то и лучше импортных аналогов", - говорится в сообщении.

«Европейская Солидарность» выразила возмущение рядом "неправомерных решений Печерского суда" в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны и руководителей оборонных предприятий, и считает абсурдными денежные залоги, которые не имеют ничего общего с правосудием.

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