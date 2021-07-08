НАПК просит рассмотреть поведение судьи КС Слиденко в связи с письмом с цитатой из "Трех мушкетеров"

В агентстве настаивают на увольнении судьи.

НАПК просит рассмотреть поведение судьи КС Слиденко в связи с письмом с цитатой из "Трех мушкетеров"
Ігор Сліденко
Фото: Макс Левин

Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики Конституционного Суда Украины относительно неэтичного поведения судьи КСУ Игоря Слиденко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Так, международные акты определяют, что судья должен придерживаться высоких стандартов поведения и не совершать действий, подрывающих авторитет правосудия. Вместо этого судья КСУ Игорь Слиденко неоднократно нарушал этические принципы, а потому должен быть уволен", - отмечается в сообщении.

В агентстве напомнили, что 27 октября 2020 года, сразу после голосования за неконституционность е-декларирования, судья Слиденко написал письмо работнику НАПК. За несколько недель до этого именно этот работник составил в отношении судьи протокол, поскольку последний не подал несколько сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"Письмо было написано на французском языке с официального адреса судьи slidenko@ccu.gov.ua. Его перевод следующий: «А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера. PS Так что мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.»", - сообщают в НАПК.

Среди прочих причин обращения в агентстве назвали подготовку судьей Слиденко решения КСУ о неконституционности е-декларирования в условиях конфликта интересов, признанного им самим, а также многочисленные заявления Слиденко в СМИ, нарушающие этические принципы.

Подробнее с ситуацией можно ознакомиться в обращении НАПК к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ по ссылке.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании была отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Судья Слиденко был докладчиком по этому делу.

30 октября 2020 года Игорь Слиденко заявил, что в Офисе президента на него оказывали давление. Он написал заявление об отставке.

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