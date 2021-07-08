В Украине появится онлайн-карта уничтоженных церквей Закарпатья

156 утраченных объектов церковной архитектуры будут обозначены на онлайн-карте Закарпатья. Карта будет содержать категории «деревянная церковь», «деревянная колокольня», «каменная церковь». К каждой отметке будет привязана информация об объекте и его пространственное размещение. Для трех маршрутов будут записаны аудиогиды, которые будут сопровождать виртуальное путешествие по памятникам, которых уже не существует.

Онлайн-карта - одна из составляющих проекта «Утраченные церкви Закарпатья», в рамках которого появятся также книга известного исследователя Михаила Сирохмана, курс видеолекций, визуализированный словарь терминов деревянной архитектуры. Проект осуществляют Закарпатская академия искусств и ОО «Культурная платформа Закарпатья» при поддержке Украинского культурного фонда и Мукачевской греко-католической епархии.

Украинские деревянные храмы - уникальные архитектурные сооружения. До сих пор на Закарпатье сохранились около 60 деревянных церквей, две из которых внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По крайней мере 156 объектов сакральной архитектуры Закарпатья - 101 деревянная церковь, 29 деревянных колоколен и 26 каменных храмов - были утрачены навсегда на протяжении ХХ и XXI века. По словам организаторов проекта, в первой половине ХХ в. разрушительным фактором стало желание общин заменить деревянные церкви на каменные, в советский период многие храмы пали жертвами антирелигиозной кампании, а в течение последних трех десятилетий исторические церкви уничтожают, чтобы построить вместо них «новые» и «хорошие». Этот процесс, как и непрерывное «улучшение» старинных деревянных храмов с помощью сияющей жести, пластика и неуклюжих пристроек не только не замедляется - он набирает обороты. Так, даже статус памятника ЮНЕСКО не спасает церкви в Ужке и Ясинях от самодеятельных вмешательств.

В основе проекта лежит культурно-историческое исследование Михаила Сирохмана «Утраченные церкви Закарпатья». Оно будет издано в виде книги на украинском и английском языках. Известный искусствовед, исследователь закарпатских деревянных церквей, Михаил Сирохман посвятил им более 40 лет полевых и архивных исследований. Новое издание будет содержать около 250 редких изображений - фотографий, рисунков, планов, многие из которых являются уникальными и будут опубликованы впервые.

В рамках проекта Михаил Сирохман и его коллега, доктор искусствоведения, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства Закарпатской академии искусств Михаил Приймич прочитают курс из 5 видеолекций.