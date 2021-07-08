Данилюк подал документы на конкурс на директора БЭБ

На эту должность претендует также бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.

Бывший министр финансов и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подал документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности.

Об этом он сообщил в Facebook вечером 7 июля за час до окончания срока подачи документов.

В то же время ранее Данилюк вместе с другими учредителями Центра национальной стабильности и развития Павлом Климкиным и Русланом Рябошапкой раскритиковали закон о БЭБ и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его, передает Интерфакс-Украина.

Кроме Данилюка, о подаче своей кандидатуры на эту должность заявил также Сергей Солодченко, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что не будет претендовать на эту должность.

Нардеп отметил, что в руководство новым органом "не попадет тот, кто своим "блестящим" руководством печально известной ГФС (Государственной фискальной службы - ред.) ... дал старт реформе и активно ей противодействуя, помог нам принять закон о БЭБ".

Напомним, в конце апреля Александра Данилюка уволили из наблюдательного совета Нацдепозитария.

Новый центральный орган исполнительной власти БЭБ будет заниматься противодействием экономическим преступлениям с помощью аналитической работы, а не силовыми способами, как нынешняя налоговая милиция.