Данилюк подал документы на конкурс на директора БЭБ
На эту должность претендует также бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.
Бывший министр финансов и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подал документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности.
Об этом он сообщил в Facebook вечером 7 июля за час до окончания срока подачи документов.
В то же время ранее Данилюк вместе с другими учредителями Центра национальной стабильности и развития Павлом Климкиным и Русланом Рябошапкой раскритиковали закон о БЭБ и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его, передает Интерфакс-Украина.
Кроме Данилюка, о подаче своей кандидатуры на эту должность заявил также Сергей Солодченко, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы.
В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что не будет претендовать на эту должность.
Нардеп отметил, что в руководство новым органом "не попадет тот, кто своим "блестящим" руководством печально известной ГФС (Государственной фискальной службы - ред.) ... дал старт реформе и активно ей противодействуя, помог нам принять закон о БЭБ".
Напомним, в конце апреля Александра Данилюка уволили из наблюдательного совета Нацдепозитария.
Новый центральный орган исполнительной власти БЭБ будет заниматься противодействием экономическим преступлениям с помощью аналитической работы, а не силовыми способами, как нынешняя налоговая милиция.
Бюро экономической безопасности, которое должно заработать с 25 сентября, получит не только полномочия налоговой милиции, но и функции СБУ по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Ожидается, что это даст СБУ возможность сосредоточиться на задачах, связанных с безопасностью государства и контрразведывательной деятельностью.