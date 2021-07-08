Латвия отказалась выдавать Беларуси оппозиционера Цепкало

На родине политика хотят привлечь к уголовной ответственности за взятку в особо крупных размерах.

Латвия отказалась выдавать Беларуси оппозиционера Цепкало
Фото: Радіо Свобода

Латвия отказала Беларуси в экстрадиции экс-кандидата на пост президента Беларуси Валерия Цепкало.

Как сообщила пресс-секретарь надзорного органа Айга Ейдука, такое решение генпрокуратура Латвии приняла еще в конце июня. Причины отказа в латвийской прокуратуре не уточнили, передает Радио Свобода.

В Беларуси политика хотят привлечь к уголовной ответственности по делу о получении взятки в особо крупных размерах.

Валерий Цепкало - бывший руководитель "Парка высоких технологий". Он выдвинул свою кандидатуру на выборы президента весной 2020 года. Инициативная группа по его выдвижению собрала более 200 тысяч подписей в его поддержку. Но Центризбирком Беларуси признал менее 80 тысяч подписей, и 14 июля ему отказали в регистрации кандидатом в президенты. Вскоре этот отказ подтвердил Верховный суд страны.

После допуска к выборам и ареста еще одного оппозиционного кандидата в президенты, Виктора Бабарыко, Цепкало выехал из страны. 26 августа 2020 года в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске прошел обыск.

В конце прошлого года Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию: там они создали фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий власти, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище.

Верховный суд Беларуси 6 июля приговорил оппозиционера, бывшего кандидата в президенты страны Виктора Бабарыко к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взяток в особо крупных размерах и отмывании денег при работе в Белгазпромбанке.

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