Литва решила выслать из страны большинство белорусских дипломатов

Министерство иностранных дел Литвы объявило о высылке основной части дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе, в ответ на аналогичный шаг Минска.

Об этом информирует пресс-центр литовского МИД .

"7 июля в ответ на длительные, систематические и недружественные действия Республики Беларусь в отношении Литовской Республики, в Министерство иностранных дел Литовской Республики была вызвана временный поверенный в делах посольства РБ, которой была вручена нота, информирующая о сокращении дипломатического представительства РБ в Литве", - говорится в сообщении.

Решением правительства до полуночи 12 июля дипломатический состав посольства Беларуси в Литве должен быть сокращен до одного сотрудника (для выполнения консульских функций), а для административных и технических функций может остаться не более трех сотрудников посольства.

Во время встречи представителю белорусского посольства также был выражен протест против нарушений прав и свобод человека в Беларуси, репрессий против гражданского общества и независимых СМИ , а также предъявлено требование о немедленном освобождении всех политических заключенных и других незаконно задержанных и прекращении незаконных миграционных потоков через границу Беларусь-Литва.

6 июля официальный Минск принял решение сократить дипломатическое представительство Литвы в Беларуси до минимума.

Вчера стало известно, что Литва привлечет армию к защите границы с Беларусью из-за наплыва мигрантов. Режим Лукашенко подозревают в умышленном завозе нелегалов.