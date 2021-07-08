На Закарпатье задержали пограничницу, которая "оформляла" украинцам гражданство Израиля и стран ЕС

На Закарпатье задержали инспектора одного из пограничных подразделений за коррупцию и злоупотребление влиянием. Военнослужащую задержали вблизи места проживания во время получения ею третьей части взятки в размере 3 тысяч евро.

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Установлено, что общая сумма неправомерной выгоды составляла 8 000 евро. За такие деньги инспектор обещала содействовать в быстром получении иностранного гражданства, используя собственные контакты в дипломатических учреждениях. В стоимость «услуг» женщина также включила проверку паспортного документа с помощью баз данных пограничных ведомств Украины и иностранного государства, а также содействие в беспрепятственном пересечении границы. Обеспечивая подготовку паспортов стран ЕС и Израиля, женщина пользовалась собственными связями в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.

Во время обыска в доме пограничницы обнаружили паспорт гражданина Венгрии, выданный на ее имя, травматический пистолет без разрешительных документов и паспорт Азербайджанской Республики (вероятно с поддельной информационной страницей) на имя третьего лица.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщалось, в Сумской области пограничник требовал у мужчины 10 тыс. евро за незаконную переправку в РоSSию. Правоохранители задержали обоих подозреваемых во время передачи оговоренной суммы средств. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.