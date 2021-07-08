Украинский военный получил осколочные ранения на Донбассе

РоSSийские оккупанты провели шесть обстрелов за прошедшие сутки и уже три - сегодня.

Украинский военный получил осколочные ранения на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки, 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

В результате вражеского обстрела ранен украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра. Около Золотого-4 роSSийские наемники обстреливали позиции ОС из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Причепиловки военные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Авдеевки противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сообщают в штабе ООС.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 8 июля со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксированы три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Опытного враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. Около Новозвановки роSSийские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Невельского враг применил минометы 120-го калибра.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, вчера состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу. Как сообщили в украинской делегации, все предложения и инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе "не встречают должной реакции роSSийской стороны".

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