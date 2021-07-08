Яхту Медведчука успели спрятать от санкций - "Следствие"

Судно перерегистрировали на другую офшорную компанию.

Яхту Медведчука успели спрятать от санкций - "Следствие"
Фото: marinetraffic.com

Семья депутата Верховной Рады Виктора Медведчука успела спрятать от санкций пьятипалубную яхту Royal Romance.

Об этом сообщило издание "Следствие.инфо".

Яхта недавно принадлежала оффшорной компании Fregata Marine Ltd, владелицей которой является супруга Медведчука Оксана Марченко, но в марте ее перерегистрировали на другой оффшор - Lanelia Holdings Ltd. Этой фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Медведчука нет.

Переоформление яхты произошло в период между наложением санкций на имущество Медведчука по подозрению в финансировании терроризма и арестом его имущества.

Журналисты нашли также косвенные доказательства того, что яхта до сих пор находится в пользовании семьи Медведчука. Судно находилось у побережья Хорватии в то же время, когда там находилась Оксана Марченко.

Напомним, что 19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук.

11 мая Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. С тех пор политик находится под домашним арестом.

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