США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко

Отмечается, что вчерашнее решение о продлении срока содержания под стражей Есипенко стало серьезной судебной ошибкой.

Соединенные Штаты призывают оккупационные власти немедленно освободить арестованного в Крыму внештатного журналиста "Крым.Реалии" Владислава Есипенко,

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, размещенном в Twitter .

"Вчерашнее решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Владислава Есипенко, вынесенное на закрытом заседании "суда" в оккупированном Россией Крыму, стало серьезной судебной ошибкой. Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Владислава Есипенко. Крым - это Украина", - сказано в сообщении.

Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно #FreeYesypenko #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/MdCq772neO — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 7, 2021

Напомним, вчера подконтрольный РоSSии суд в Крыму продолжил на полгода срок ареста журналиста Есипенко.

Есипенко задержали 10 марта и арестовали после освещения мероприятия, посвященного годовщине смерти украинского поэта Тараса Шевченко во временно оккупированном Симферополе. Мужчину подозревают в сборе информации "в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А." и изготовлении самодельного взрывного устройства.

В марте стало известно, что задержанного журналиста пытали током.