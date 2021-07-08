США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Отмечается, что вчерашнее решение о продлении срока содержания под стражей Есипенко стало серьезной судебной ошибкой.
Фото: U.S. Embassy Kyiv
Соединенные Штаты призывают оккупационные власти немедленно освободить арестованного в Крыму внештатного журналиста "Крым.Реалии" Владислава Есипенко,
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, размещенном в Twitter.
"Вчерашнее решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Владислава Есипенко, вынесенное на закрытом заседании "суда" в оккупированном Россией Крыму, стало серьезной судебной ошибкой. Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Владислава Есипенко. Крым - это Украина", - сказано в сообщении.
Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні "суду" в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно #FreeYesypenko#CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/MdCq772neO
Напомним, вчера подконтрольный РоSSии суд в Крыму продолжил на полгода срок ареста журналиста Есипенко.
Есипенко задержали 10 марта и арестовали после освещения мероприятия, посвященного годовщине смерти украинского поэта Тараса Шевченко во временно оккупированном Симферополе. Мужчину подозревают в сборе информации "в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А." и изготовлении самодельного взрывного устройства.
В марте стало известно, что задержанного журналиста пытали током.