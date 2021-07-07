Эстония высылает роSSийского дипломата

В среду, 7 июля, роSSийские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата.

Эстония высылает роSSийского дипломата
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Власти Эстонии высылают из страны представителя роSSийского посольства. Такой шаг является ответом на объявление РФ персоной нон-грата эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Об этом сообщает ERR.

"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются", - приводит издание слова руководителя отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммика.

В среду, 7 июля, роSSийские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 48 часов.

Напомним, вчера ФСБ РоSSии сообщила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте "при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина". В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что сотрудники спецслужбы задержали Лятте "на горячем".

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