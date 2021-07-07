Полиция объявила заочное подозрение двум организаторам тюрьмы "Изоляция"
Руководителям "службы специальных операций МГБ ДНР" грозит до 12 лет заключения.
Полиция Донетчины объявила заочное подозрение двум руководителям "службы специальных операций МГБ ДНР", которые организовали подпольную тюрьму во временно оккупированном Донецке.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"Боевиков привлекают к уголовной ответственности за руководство преступной организацией, жестокое обращение с гражданским населением и другие тяжкие преступления. Фигуранты по указанию силовиков РФ создали тюрьму «Изоляция», где пытали пленных. Сейчас полицейские разоблачили 8 членов этой организации - от представителей высшего эшелона «власти» до конвоиров", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили двух мужчин, которые в разное время находились в должности "начальника службы специальных операций (ССО) министерства госбезопасности ДНР". 39-летний руководитель "ССО" принимал непосредственное участие в захвате завода изоляционных материалов в Донецке и организовал в его стенах подпольный застенок.
"Для обеспечения деятельности тюрьмы в структуре «МГБ ДНР» была создана преступная организация, которую возглавил фигурант. Позже на этом посту его сменил 48-летний заместитель. По указаниям и при участии организаторов члены группировки незаконно лишали свободы, удерживали и применяли пытки к гражданским лицам и пленным участникам АТО/ООС, а также осуществляли трудовую эксплуатацию пострадавших", - сообщили в полиции Донецкой области.
Отмечается, что полицейские получили достаточно доказательств относительно руководителей преступной организации и заочно привлекают их к ответственности по ч. 1 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях), ч. 1 ст. 255 (руководство преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 149 УК Украины (получение и сокрытие человека с целью эксплуатации, совершенных преступной организацией).
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Согласно действующему законодательству, подозреваемые могут быть осуждены заочно.
Полиция сообщила о подозрении восьми лицам, которые действовали в составе преступной организации: двум руководителям, начальнику тюрьмы и охранникам-конвоирам. Кроме того, разоблачен ряд "оперативников МГБ". В общей сложности перед законом появились 15 человек, причастных к совершению преступлений в "Изоляция".
"Изоляция" - это негосударственный фонд, открытый в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов. Фонд осуществляет свою деятельность в трех направлениях: специальные артпроекты в диалоге с территорией Изоляция, образовательные программы и проекты, ориентированные на активизацию жизни сообществ.
В 2014 году террористы захватили территорию фонда и обустроили там "тюрьму" и "Министерство госбезопасности ДНР". После захвата здания боевиками в 2014 году фонд переехал в Киев.
При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники с роSSийским гражданством, которые захватили фонд "Изоляция". В общей сложности полиция заочно привлекла к ответственности десятерых боевиков, которые пытали и незаконно удерживали граждан в тюрьме "Изоляция".