Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже, - Резников

Вице-премьер-министр отметил, что в НАТО "есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта".

Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже, - Резников
Фото: предоставлено пресс-службой

Украинская сторона выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году, тогда как РФ не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации.

Об этом 7 июля во время заседания Комиссии Украина - НАТО в Брюсселе заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь роSSийская сторона осуществляет достаточно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато РоSSия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации», - приводит слова Резникова пресс-служба Минреинтеграции.

Вице-премьер-министр также отметил, что в НАТО "есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта, ответственным за его разрешение и ни в коем случае не является "посредником".

Напомним, что президент Владимир Зеленский хочет обсудить с Владимиром Путиным состояние выполнения договоренностей, достигнутых на последнем саммите "Нормандской четверки" в 2019 году.

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