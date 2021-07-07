Украина и ОБСЕ призвали РоSSию ускорить процесс обмена удерживаемых лиц

"К сожалению, все предложения и инициативы пока не встречают должной реакции роSSийской стороны".

Украина и ОБСЕ призвали РоSSийскую Федерацию к ускорению процесса подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом на Донбассе лиц.

Об этом по результатам сегодняшнего заседания сообщила пресс-служба Украинской делегации в ТКГ.

"Украинская делегация и вновь назначенная модератор гуманитарной подгруппы госпожа Шарлотта Реландер призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры.

"К сожалению, все предложения и инициативы пока не встречают должной реакции роSSийской стороны", - отмечается в сообщении.

Также Украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня роSSийскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

"В ходе видеоконференции особое беспокойство было высказано по поводу многочисленных ограничений, в частности на оккупированных территориях, свободы передвижения представителей СММ ОБСЕ и вывода из строя или уничтожения оборудования технических средств мониторинга миссии.

За прошедшую неделю свобода передвижения СММ ОБСЕ была ограничена 15 раз, все случаи произошли на оккупированных территориях, что было отмечено в последнем отчете СММ", - говорится в сообщении.

В связи с нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях Украины для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах Украинская сторона в очередной раз подняла этот вопрос в рамках ТКГ.

"К сожалению, роSSийская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования девятнадцати участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ, а также открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения", - говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова призвала провести обмен пленными из ОРДЛО в формате "всех на всех". По словам омбудсмена, в списке Украины на обмен пленными, которых удерживают в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, 285 человек, в списке боевиков - 90.

В начале июня глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех удерживаемых оккупационными властями ОРДЛО тяжелобольных граждан Украины.

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

16 января в ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу Украиной пленных в обход ТКГ. 20 января Денисова сообщила, что на подконтрольную Украине территорию в ближайшее время будут переданы девять человек, которые незаконно удерживаются боевиками. Впоследствии сообщалось, что вернут только четырех.