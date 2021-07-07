МИД направил ноту протеста Никарагуа из-за соглашения о сотрудничестве с Крымом

Представители оккупационной власти АР Крым на днях посетили Никарагуа.

МИД направил ноту протеста Никарагуа из-за соглашения о сотрудничестве с Крымом
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа из-за соглашения с подконтрольными РоSSии властями Крыма в торгово-экономической сфере.

Об этом сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, пишут Крым.Реалии.

"Нам известно об организованном правительством Никарагуа визите представителей оккупационной власти Автономной Республики Крым в Никарагуа 28 июня - 4 июля нынешнего года. В рамках этого визита состоялось подписание членами Национальной системы производства и торговли Республики Никарагуа и так называемым «Советом министров Республики Крым» соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. В связи с подписанием вышеупомянутого соглашения МИД Украины направил ноту протеста правительству Никарагуа и в очередной раз призвал отменить все неправомерные решения относительно Автономной Республики Крым, как неотъемлемой части территории Украины", - сообщила Джапарова.

По ее словам, после назначения в августе прошлого года Олега Белавенцева почетным консулом Никарагуа в Крыму "дипломатические призывы Украины к правительству Никарагуа остались неуслышанными".

"Мы настроены решительно защищать наш суверенитет и территориальную целостность. В частности, прорабатываем вопрос о введении персональных санкций к лицам, причастным к нарушению законодательства Украины", - добавила заместитель главы МИД.

Подконтрольное РоSSии правительство Крыма сообщало о том, что "крымская делегация посетила Никарагуа с деловым визитом". Согласно опубликованной информации, подписанное соглашение "открывает возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма. Речь идет о поставках рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции".

3 августа 2020 года президент Никарагуа назначил так называемым "почетным консулом Никарагуа в Республике Крым" Олега Белавенцева, которого 18 марта 2019 года приговором Святошинского районного суда города признали виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины и приговорили к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.

Украина расценила этот шаг как грубое нарушение законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", а также "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также Черного и Азовского морей". Он также продемонстрировал игнорирование законных требований Украины относительно уважения ее суверенитета и территориальной целостности.

В феврале 2021-го Украина ввела санкции против Никарагуа.

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