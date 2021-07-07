Суд продлил срок расследования по делу Медведчука

Печерский районный суд Киева продлил до шести месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в государственной измене народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщили в пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает "Інтерфакс-Україна".

"По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил до шести месяцев - до 11 ноября - срок досудебного расследования по этому делу", - сказали в Офисе генпрокурора.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Медведчуку назначено на 8 июля.

Напомним, Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают по статьям о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Им инкриминируют три эпизода. Первый - покушение на хищение украинских природных ресурсов Крыму. После оккупации Крыма Медведчук перерегистрировал связанную с ним компанию "Новые проекты" как русскую. Эта компания имела разрешение на добычу полезных ископаемых с нефтегазового участка "Глубокая", расположенного на полуострове. Перерегистрация позволяла платить налоги оккупантам, а не Украине.