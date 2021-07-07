Жена арестованного в Крыму журналиста Есипенко устроила одиночный пикет под Офисом Зеленского

За полтора часа к ней так никто и не вышел.

Жена арестованного журналиста Владислава Есипенко Екатерина 7 июля вышла на одиночный пикет к зданию Офиса президента Украины в Киеве .

Женщина простояла с портретом мужа 1,5 часа под зданием Офиса, но к ней так никто и не вышел, сообщает Крым.Реалии.

"Я не особо удивлена, что ко мне никто не вышел, власть по-прежнему игнорирует вопрос политзаключенных", - сказала по итогам своей акции Екатерина Есипенко.

Она добавила, что с момента ареста мужа отправила три обращения президенту Украины Владимиру Зеленскому. Из ответов, которые получила, следует, что Офис президента Украины переложил ответственность на СБУ , отметила она.

"Будем продолжать обращаться и писать в Офис президента Украины, пока не добьемся встречи. И я хочу, чтобы Владимир Александрович Зеленский называл фамилию журналиста Владислава Есипенко на всех международных площадках", - добавила Екатерина Есипенко.

Напомним, вчера подконтрольный РоSSии суд в Крыму продолжил на полгода срок ареста журналиста Есипенко.

Есипенко задержали 10 марта и арестовали. Его подозревают в сборе информации "в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А." и изготовлении самодельного взрывного устройства.

В марте стало известно, что задержанного журналиста пытали током.