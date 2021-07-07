Мэр Славянска пошел служить в армию

Городской голова Славянска Вадим Лях мобилизован на военную службу.

Эту информацию Новостям Донбасса подтвердил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Он мобилизован ... Есть определенная процедура, как человека отправляют из Вооруженных сил и согласовывает командующий операцией Объединенных сил для того, чтобы в дальнейшем тот возглавил военно-гражданскую администрацию - конечно, все будет по процедуре", - сказал Кириленко на пресс-конференции 7 июля.

При этом он отказался подтвердить, что именно Ляха назначат главой военно-гражданской администрации Славянска.

В горсовете Славянска изданию отказались комментировать информацию о военной службе Ляха.

Кириленко сегодня также заявил, что процедура согласования кандидатов на должность главы военно-гражданской администрации Славянска продолжается. Ранее против назначения Ляха головой ВГА выступила группа ветеранов АТО.

Напомним, в ноябре прошлого года Вадим Лях от "Оппозиционного блока" победил на выборах городского головы Славянска. Во втором туре за него отдали голоса 58,8%. Он возглавляет город с 2015 года, до него мэром была печально известная Нелли Штепа, во времена председательства которой город захватили пророSSийские вооруженные формирования во главе с террористом Гиркиным.

В апреле 2021-го Лях обратился к президенту Украины с просьбой создать на территории города военно-гражданскую администрацию, распустить горсовет и назначить внеочередные местные выборы. Мэр пояснил, что в горсовете последние пять месяцев постоянно саботируют его работу. Он уточнил, что этим саботажем занимаются в Славянском горсовете депутаты трех фракций: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир и развитие".

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ, которым создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию.