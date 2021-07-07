Наблюдательный совет "Нафтогаза" не принял решение об отстранении Витренко

Члены НС приняли во внимание решение ОАСК об отмене предписания НАПК.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" не принял решение об отстранении Витренко
Фото: facebook/Міністерство енергетики України

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании 6 июля не принял решение о возможном отстранении председателя правления компании Юрия Витренко.

Как сообщила член наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко, совет ознакомился с постановлением Окружного административного суда Киева от 5 июля, которым приостановлено действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) наблюдательному совету "Нафтогаза" о прекращении контракта с Витренко.

"По результатам решений, принятых нами во время этих заседаний, мы признаем тот факт, что действие предписания НАПК №31-02/62/21, внесенного 1 июля 2021 года, было остановлено 5 июля 2021 года постановлением Окружного административного суда г. Киева в деле №640/18576/21 на основании обращения Витренко Ю.Ю.", - цитирует Бойко позицию НР.

Учитывая это Наблюдательный совет выражает свою глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением председателя правления, "что имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами Совместной дорожной карты, которая была согласована под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года".

Напомним, НАПК считает, что назначение бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза" противоречит законодательству Украины.

Закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работало на должности до увольнения.

Витренко же, будучи руководителем Минэнерго, по мнению НАПК, системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины" до назначения на должность главы правления компании.

15 июня НАПК вынесло предписание Кабинету министров, в котором требует отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение №370-р, согласно которым Витренко был избран и назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины", а также решить вопрос о прекращении срока действия контракта как незаконного. Это предписание обжаловано в суде, его действие приостановлено.

1 июля НАПК направило второе предписание, на этот раз - главе наблюдательного совета "Нафтогаза".

По данным источников LB.ua, в Офисе президента выступают категорически против освобождения Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".



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