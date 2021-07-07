Умер экс-премьер Крыма Анатолий Франчук

Ему было 85 лет.

Умер бывший премьер-министр Автономной Республики Крым Анатолий Франчук. Ему было 85 лет.

О смерти отца сообщил Игорь Франчук.

"Не стало больше папы. Очень больно", - написал Игорь Франчук в фейсбуке.

О причине смерти не сообщается.

Анатолий Франчук занимал должность главы правительства АРК в 1994-1996 и 1997-1998 годах. Кроме того, он избирался народным депутатом Украины. До 2007 года был главой наблюдательного совета "Крымгаза".

Как сообщалось, вчера умер глава Госводагентства Валентин Шлихта. Чиновнику было 58 лет.