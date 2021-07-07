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2021-07-07
Умер экс-премьер Крыма Анатолий Франчук
Ему было 85 лет.
Фото: milli-firka.org
Умер бывший премьер-министр Автономной Республики Крым Анатолий Франчук. Ему было 85 лет.
О смерти отца сообщил Игорь Франчук.
"Не стало больше папы. Очень больно", - написал Игорь Франчук в фейсбуке.
О причине смерти не сообщается.
Анатолий Франчук занимал должность главы правительства АРК в 1994-1996 и 1997-1998 годах. Кроме того, он избирался народным депутатом Украины. До 2007 года был главой наблюдательного совета "Крымгаза".
Как сообщалось, вчера умер глава Госводагентства Валентин Шлихта. Чиновнику было 58 лет.