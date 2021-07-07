Минздрав инициировал расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer

По информации СМИ, вакцину продавали в одной из частных больниц Киева.

Минздрав инициировал расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer
Фото: kyivcity.gov.ua

Министерство здравоохранения инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины производства Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одной из частных больниц Киева.

Расследование назначено по информации, предоставленной от представителей СМИ, сообщает пресс-служба МОЗ.

"Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляют доступ к иммунизации постепенно, в соответствии с Дорожной картой. Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому должна была достаться именно эта доза", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что Минздрав наращивает инфраструктуру и привлекает частные учреждения и врачей-ФЛП. Они могут сформировать пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинировать граждан в разных регионах Украины, заключив контракты с НСЗУ. В соответствии с этим они получают те или иные виды вакцин для работы.

Вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech доступна в пунктах прививок и центрах массовой вакцинации. Их также используют мобильные бригады для прививок определенных групп риска и работников критической инфраструктуры.

"Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для иммунизации только силами мобильных бригад, ей также прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре МОЗ", - отмечают в министерстве.

"К вакцинации сейчас приковано много внимания, но мы все равно получили сообщение о возможных злоупотреблениях с вакцинами. Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", - добавил Ляшко.

При этом в Минздраве не привели других деталей.

Как сообщалось, в Украине с начала кампании вакцинации сделали 3 092 168 прививок, при этом полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 955 607 человек.

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