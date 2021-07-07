Кабмин выделил деньги на обещанный Зеленским ледокол для полярников

Правительство выделило средства на приобретение научно-исследовательского судна - ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Соответствующее распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных МОН на 2021 год, было принято сегодня, 7 июля, во время заседания Кабинета министров, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Украина входит в 30 стран мира, имеющих круглогодичные станции в Антарктиде. И это не только огромный престиж для нашего государства, но и широкие возможности для украинских ученых работать на мировом уровне и участвовать в решении глобальных проблем ... В свое время Украина имела немалые достижения и наработки в области морских исследований. К сожалению, последние два десятилетия наши возможности были ограничены отсутствием в Украине научно-исследовательских судов, пригодных для работы в океане, в частности ледового класса", - говорится в сообщении.

Отмечено, что океанографический ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе - работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Фото: mon.gov.ua

Кроме того, наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский", добраться которой можно только морским путем и только в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скован льдом. Для доставки годовых и сезонных экспедиций и грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

Решение правительства должен утвердить комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, после чего следующим шагом является приобретение судна.

Напомним, в феврале по случаю 25-летия Украинской станции им. Академика Вернадского президент Владимир Зеленский наградил полярников и пообещал им ледокол.