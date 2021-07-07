Правительство согласовало освобождение главы Ивано-Франковской ОГА и заслушало кандидатку на эту должность

На должность претендует заместитель пока еще действующего главы ОГА.

Кабинет министров на заседании одобрил увольнение главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Ивана Бойчука. Министры заслушали кандидатку на эту должность Светлану Онищук, которая сейчас занимает должность замглавы этой ОГА.

Онищук имеет два высших образования, является заслуженным юристом Украины.

"Прикарпатье - действительно уникальный край, и величие нашего края именно в людях, которые здесь живут. Каждая сфера особенно важна и приоритетна. Первоочередные задачи - как будут работать наши территориальные общины", - сообщила кандидат.

Она предложила создать Офис децентрализации для налаживания сотрудничества и помощи территориальным громадам. Кроме того кандидат считает, что нужно эффективнее воплощать программу "Большого строительства" на Прикарпатье.

Главы ОГА освобождаются и назначаются президентом Украины после согласования правительством.

Светлана Онищук является заместителем главы Ивано-Франковской ОГА два года. Карьеру начинала как юридический консультант частной агрофирмы "Кобзарь", работала преподавателем, советником патронатной службы главы Коломыйской РГА, начальником отдела аналитического обеспечения и взаимодействия с общественностью и СМИ в Нацагентстве Украины по вопросам госслужбы. С 2019 года - заместитель главы ОГА.

Андрей Бойчук был назначен главой Ивано-Франковской ОГА в декабре 2020 года. Андрей Бойчук родился в 1976 году в г.. Ивано-Франковск.

В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании «Укртрансгаз».

В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Бойчук - основатель благотворительного фонда "Центр волонтерских инициатив".