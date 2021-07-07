Большинство украинских портов передадут в концессию, - Тимошенко

За первый полный месяц работы в порту Южный новой команды на 15% увеличилось количество обработки грузов.

Большинство украинских портов передадут в концессию, - Тимошенко
Фото: пресслужба

Новая команда Министерства инфраструктуры ускоряет темпы реформирования отрасли морских перевозок: передает порты в концессию, а также внедряет электронную сертификацию для моряков.

Об этом сообщил координатор программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика».

«Почему мы хотим отдавать большинство портов в концессию? Государство не может управлять таким количеством портов на качественном уровне. Именно поэтому мы сконцентрируем внимание на нескольких портах, которыми будет управлять государство. Самое главное - это выгодные с экономической точки зрения порты для государства», - заявил Тимошенко.

Он привел пример государственного предприятия порт «Южный», где за первый полный месяц работы новой команды на 15% увеличилось количество обработки грузов.

«Сейчас новая команда работает над тарифной политикой, которая есть в порту «Южный». Я думаю, что по результатам этого года все увидят, как государство может сконцентрировать внимание на одном порту или на нескольких, и увеличить в экономическом плане выгодность для государственного бюджета и вообще для государства», - добавил Тимошенко.

Другое направление изменений - улучшение сервисов для моряков. С 1 сентября в тестовом режиме будет запущена система электронной сертификации, которая снизит коррупциогенность процесса получения моряками необходимых документов.

«Почему мы так заботимся о наших моряках? Не только потому, что это граждане Украины и мы их уважаем. А потому, что Украина - в топе государств по количеству моряков. Не только европейских стран, но и мировых», - отметил заместитель главы ОП.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине стартует масштабная приватизация крупных объектов государственного имущества.

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