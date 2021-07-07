Министр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблуках

Таран сообщил, что раскритикованную модель обуви как части парадной формы приняли еще в 2017 году.

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что обувь для женщин-военнослужащих для участия в параде к 30-летию независимости собираются заменить на новую.

На заседании Кабинета министров Таран сказал, что считает безосновательным "наезд" отдельных политических сил относительно марширующих военных на каблуках. Впрочем, он признал, что предыдущая модель обуви, в которой тренировались военнослужащие, неудобна.

Таран заявил, что приказ о таких туфлях для парадной формы был принят еще в 2017 году. На параде боевые части должны маршировать в берцах, а небоевые - в парадной форме.

"Обувь действительно неудобная. Сейчас после разговоров с женщинами-военнослужащими мы выяснили, что эти туфли сваливаются с ноги во время ходьбы, имеют высокий подбор, не позволяют комфортно идти в строю", - отметил министр.

Он сообщил о разработке нового образца туфель со шнурками.

"Это позволяет не сваливаться с ноги, а, во-вторых, наличие шнуровки позволяет учитывать различную полноту стопы у людей. И мы сделали гораздо ниже каблуки. Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем изготовить экспериментально эту обувь в необходимом количестве для комплектования коробки женщин -военнослужащих", - отметил он.

Если эксперимент с обувью завершится успешно, его примут для использования.

Таран добавил, что в полевой форме одежды женщин выпускать неуместно, потому что это не боевая часть, а военное учебное заведение.

Напомним, что 1 июля информагентство Минобороны "АрмияInform" сообщило, что "вместе с другими подразделениями главной улицей столицы будет шагать женская «коробка» военнослужащих ВСУ". На обнародованных фотографиях военнослужащие маршируют в черных туфлях с каблуками.

В таком марше должны принять участие курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Одна из курсанток, которую готовят к участию в марше, рассказала, что "сегодня впервые тренировки происходят в туфлях на каблуках. Это немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся".

В Верховной Раде народные депутаты потребовали от министра обороны провести расследование, кто принял решение вывести женщин на парад к 30-летию независимости Украины в форме с туфлями на каблуках.