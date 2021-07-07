Новинский заявил о возможном уходе из политики

"Не вижу просто смысла для себя этим заниматься".

Новинский заявил о возможном уходе из политики
Фото: Макс Левин

Депутат Верховной Рады Вадим Новинский заявил, что размышляет об уходе из политики.

"Сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит мира в душе и внутреннего какого-то покоя не приносит. Я еще для себя эту проблему не решил. Скорее всего, как это вижу, я буду как-то потихоньку отходить. Не вижу просто смысла для себя этим заниматься", - сказал он в интервью "Украинской правде".

Он пояснил, что именно поэтому не принимает никакого участия в формировании партии "Украина - наш дом", которую создает его коллега Борис Колесников.

Напомним, что Верховная Рада в ближайшее время может принять закон об олигархах, который может касаться и Новинского в частности. Выход из политики, вероятно, позволит ему избавиться от статуса олигарха.

Новинский является депутатом Верховной Рады с 2013 года. В предыдущем созыве был членом фракций Партии регионов, "Оппозиционного блока", а сейчас является внефракционным.

Уроженец РоSSии, Новинский получил украинское гражданство в 2012 году от действующего тогда президента Виктора Януковича.

Депутат является основателем финансово-промышленной группы "Смарт-холдинг" и владельцем блокирующего пакета компании "Метинвест".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия в интервью китайским СМИ заявил, что "опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания"Арахамия в интервью китайским СМИ заявил, что "опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания"
Данилов заявил, что РоSSия выдала 630 тысяч своих паспортов в ОРДЛОДанилов заявил, что РоSSия выдала 630 тысяч своих паспортов в ОРДЛО
В Минобороны заявили, что заменят ботинки военных женщин для участия в парадеВ Минобороны заявили, что заменят ботинки военных женщин для участия в параде
Мендель заявила, что написала книгу о политике и "самоидентификации украинцев"Мендель заявила, что написала книгу о политике и "самоидентификации украинцев"
Мураев заявил, что передает управление телеканала "Наш" трудовому коллективуМураев заявил, что передает управление телеканала "Наш" трудовому коллективу
Ким Чен Ын заявил о "большом кризисе" в КНДР из-за COVID-19Ким Чен Ын заявил о "большом кризисе" в КНДР из-за COVID-19
РоSSия заявила об испытаниях систем ПВО в Крыму на фоне учений See BreezeРоSSия заявила об испытаниях систем ПВО в Крыму на фоне учений See Breeze
Посол США в РоSSии заявил об остановке консульских услуг с 1 августаПосол США в РоSSии заявил об остановке консульских услуг с 1 августа
Минсоцполитики предлагает увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тыс. гривенМинсоцполитики предлагает увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тыс. гривен
Иран заявил, что никогда не предоставит МАГАТЭ фото с ряда ядерных проектовИран заявил, что никогда не предоставит МАГАТЭ фото с ряда ядерных проектов
Последние новости
Подгружаем последние новости