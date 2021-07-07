Новинский заявил о возможном уходе из политики

"Не вижу просто смысла для себя этим заниматься".

Депутат Верховной Рады Вадим Новинский заявил, что размышляет об уходе из политики.

"Сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит мира в душе и внутреннего какого-то покоя не приносит. Я еще для себя эту проблему не решил. Скорее всего, как это вижу, я буду как-то потихоньку отходить. Не вижу просто смысла для себя этим заниматься", - сказал он в интервью "Украинской правде".

Он пояснил, что именно поэтому не принимает никакого участия в формировании партии "Украина - наш дом", которую создает его коллега Борис Колесников.

Напомним, что Верховная Рада в ближайшее время может принять закон об олигархах, который может касаться и Новинского в частности. Выход из политики, вероятно, позволит ему избавиться от статуса олигарха.

Новинский является депутатом Верховной Рады с 2013 года. В предыдущем созыве был членом фракций Партии регионов, "Оппозиционного блока", а сейчас является внефракционным.

Уроженец РоSSии, Новинский получил украинское гражданство в 2012 году от действующего тогда президента Виктора Януковича.

Депутат является основателем финансово-промышленной группы "Смарт-холдинг" и владельцем блокирующего пакета компании "Метинвест".