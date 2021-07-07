Венгрия возобновила пропуск в двух пунктах на границе с Украиной

Движение через ПП "Лонья" и "Барабаш" было ограничено с венгерской стороны 2 июля.

Утром 7 июля венгерская сторона возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Просим граждан, которые планируют пересекать границу с Венгрией, учесть, что пропуск осуществляется в пункте пропуска «Косино - Барабаш» с 8.00 до 20.00 (по киевскому времени) и в пункте пропуска «Звонково - Лонья» с 8.00 до 19.00 (по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

Ранее Венгрия сообщала о временном ограничении пропуска лиц через границу в этих пунктах с 2 до 30 июля.

Работа пунктов пропуска с украинской стороны не прекращалась.