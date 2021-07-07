Рудьковского отпустили из-под стражи

Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, который с конца июня находился под стражей по подозрению в похищении человека.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора.

Суд назначил Рудьковскому ночной домашний арест.

Напомним, что Рудьковский подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ("Пытки"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины.

Ему инкриминируют организацию резонансного похищения топ-менеджера "Нефтегаздобычи" Олега Семинского, который пропал без вести 3 февраля 2012 года, когда его похитили посреди Киева , и нашелся только через три года, в мае 2015 года. После похищения Семинского акционером компании стал Ринат Ахметов.

Сейчас Семинский делает политическую карьеру, став депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Рудьковский тем временем успел посидеть в роSSийской тюрьме - в декабре 2019 г. Московский суд приговорил Рудьковского к двум годам колонии общего режима за "нападение на посольство РФ в Киеве ". В начале 2021 года он вышел на свободу и вернулся в Украину.

Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп VII созыва от Партии регионов (2012-2014).